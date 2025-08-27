F1 - Verstappen : Le transfert parfait raté par Red Bull !

En 2021, alors que Red Bull avait décidé de se séparer d’Alex Albon, Nico Hülkenberg aurait pu devenir le coéquipier de Max Verstappen. Comme l’a révélé Helmut Marko, l’Allemand était proche de rejoindre l’écurie autrichienne, qui a finalement porté son choix sur Sergio Pérez, qui aura évolué pendant quatre saisons aux côtés du quadruple champion du monde.
Acteur important des quatre titres de champion du monde de Max Verstappen, Sergio Pérez aurait pu ne jamais débarquer chez Red Bull. Comme l’a confié Helmut Marko, c’est Nico Hülkenberg qui était le premier choix de Red Bull pour accompagner le Néerlandais en 2021
Quand Hülkenberg aurait pu être le coéquipier de Verstappen
« À l’époque, il (Hulkenberg) était, je crois, co-commentateur chez Servus TV, donc nous avions déjà une relation, et les discussions avaient commencé, mais ensuite Pérez a remporté cette course à Bahreïn, je crois, et à cause de cela, tout a basculé en faveur de Pérez », a déclaré Helmut Marko, dans des propos relayés par F1only.
« Je pense que cela aurait été une très bonne période, car les deux s’entendent très bien »
Le conseiller de Red Bull estime que l’association entre Max Verstappen et Nico Hülkenberg aurait très certainement été une réussite : « Je pense que cela aurait été une très bonne période, car les deux s’entendent très bien, et oui, Hulkenberg est une valeur sûre pour marquer des points, et dans notre voiture, il aurait également occupé les premières places. En fait, je maintiens mes décisions, et il faut garder à l’esprit que plus de 95 % des pilotes qui ne sont pas restés dans notre équipe continuent à courir en Formule E, en WEC, en DTM ou ailleurs. Ils gagnent bien leur vie, bien plus qu’ils ne le feraient probablement dans un métier civil, et ils font ce qu’ils aiment, à savoir la compétition automobile. Et c’est principalement grâce à notre implication que cela a été possible. La Formule 1 est le summum, et elle exige non seulement du talent, mais aussi des caractéristiques particulières et une certaine force, tant mentale que physique. »