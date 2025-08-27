F1 - Verstappen : Le transfert parfait raté par Red Bull !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En 2021, alors que Red Bull avait décidé de se séparer d’Alex Albon, Nico Hülkenberg aurait pu devenir le coéquipier de Max Verstappen. Comme l’a révélé Helmut Marko, l’Allemand était proche de rejoindre l’écurie autrichienne, qui a finalement porté son choix sur Sergio Pérez, qui aura évolué pendant quatre saisons aux côtés du quadruple champion du monde.

Acteur important des quatre titres de champion du monde de Max Verstappen, Sergio Pérez aurait pu ne jamais débarquer chez Red Bull. Comme l’a confié Helmut Marko, c’est Nico Hülkenberg qui était le premier choix de Red Bull pour accompagner le Néerlandais en 2021

Quand Hülkenberg aurait pu être le coéquipier de Verstappen « À l’époque, il (Hulkenberg) était, je crois, co-commentateur chez Servus TV, donc nous avions déjà une relation, et les discussions avaient commencé, mais ensuite Pérez a remporté cette course à Bahreïn, je crois, et à cause de cela, tout a basculé en faveur de Pérez », a déclaré Helmut Marko, dans des propos relayés par F1only.