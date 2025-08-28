F1 - Lewis Hamilton : Le grand retour annoncé par Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une pause estivale de trois semaines, la Formule 1 fait sa rentrée ce week-end à Zandvoort. Et alors que Lewis Hamilton reste sur une course très décevante en Hongrie, Frédéric Vasseur assure cette fois-ci que le Britannique est bel et bien de retour, déterminé à frapper fort aux Pays-Bas.

En Hongrie, on avait laissé Lewis Hamilton totalement désabusé après une séance de qualifications ratée. Pendant que Charles Leclerc signait la pole position, le Britannique était éliminé dès la Q2. Se sentant « complètement inutile », Lewis Hamilton n'avait pas pu se rattraper en course le dimanche. Le septuple champion du monde est donc parti en vacances sur une mauvaise note. Mais après un repos de trois semaines, Lewis Hamilton est bel et bien de retour avec la ferme intention de réaliser une belle performance à Zandvoort comme l'explique Frédéric Vasseur, qui affiche ses ambitions pour Ferrari après cette trêve estivale.

Hamilton veut frapper fort à Zandvoort « Nous sommes de retour après la pause estivale, qui a permis à l’équipe et aux pilotes de se ressourcer, prêts à affronter une fin de saison très chargée. Aux Pays-Bas, nous voulons maintenir la dynamique positive acquise lors des dernières courses, où nous avons progressé en termes de compétitivité », lâche le patron de la Scuderia dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.