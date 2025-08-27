F1 - Ferrari : Lewis Hamilton réclame son départ, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton apparaissait totalement désabusé face à sa nouvelle contre-performance en Hongrie, au point de se demander si Ferrari ne devrait pas «changer de pilote». Un annonce qui n'a pas du tout plu à Günther Steiner, choqué par les propos du septuple champion du monde.

De nouveau déçu après son week-end en Hongrie, Lewis Hamilton est apparu totalement désabusé après la séance de qualifications qui avait vu Charles Leclerc signer la pole position. Eliminé en Q2, le septuple champion du monde s'était alors dit « complètement inutile », estimant même que Ferrari « devrait probablement changer de pilote. » Un sortie indigne d'un pilote de sa trempe selon Günther Steiner, l'ancien patron de Haas.

Steiner tacle sèchement Hamilton « Comment peut-on, en étant septuple champion du monde, dire "je suis inutile" ? Ce n'est pas sa performance, ça je m'en fiche, je ne vais pas juger sa performance. Il traverse une période difficile. À un moment ou à un autre de notre vie, nous avons tous des difficultés. Moi-même, j'en ai toujours. Mais être là et dire "oh je suis inutile", je pense que ce n'est pas la bonne attitude. De mon coté, je n'aime pas l'attitude de quelqu'un qui abandonne », a-t-il lâché pour The Red Flags Podcast.