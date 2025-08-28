F1 - Lewis Hamilton dit stop : C’est la fête chez Mercedes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant plus d’une décennie, Lewis Hamilton défendait les couleurs de Mercedes sur les plus grands circuits de Formule 1 de la planète. Vainqueur de six titres de champion du monde avec l’écurie allemande, Hamilton s’en est allé vivre un rêve de gosse chez Ferrari, laissant son baquet à Andrea Kimi Antonelli à Mercedes. Un changement d’horizon validé par George Russell qui a évoqué les bienfaits du départ d’Hamilton permettant le commencement d’une nouvelle ère au sein de la Flèche d’Argent.

Le 14ème week-end de course de la saison 2025 a semblé être celui de trop pour Lewis Hamilton. A Budapest, dès la 2ème séance des qualifications pour le Grand Prix de Hongrie, le septuple champion du monde passait à la trappe. Le lendemain, partant à la 12ème place sur la grille de départ… sa position finale au moment de franchir la ligne d’arrivée. Pendant ces trois jours difficiles synthétisant ses difficultés à s’adapter chez Ferrari, Hamilton a révélé se sentir « inutile » et que la meilleure solution pour la Scuderia pourrait résider dans un « changement de pilote ».

«Je pense que ce changement, avec Lewis, était le bon» Le rêve rouge de Lewis Hamilton n’est pas ce qu’il espérait en quittant Mercedes en fin de saison dernière pour le moment. Une révolution pour le constructeur allemand qui collaborait avec le pilote anglais depuis 2013. Un changement validé par George Russell, ex-coéquipier d’Hamilton au sein de la Flèche d’Argent. « Je pense que ce changement, avec Lewis, était le bon. C'est bien pour lui. C'est vraiment bien pour nous en tant qu'équipe : un nouveau départ. Parfois, il faut casser le moule pour retrouver le bon chemin ».