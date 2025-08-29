F1 : «Il raconte n’importe quoi», la grosse bêtise balancée par Lewis Hamilton !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de rejoindre Ferrari en 2025, Lewis Hamilton est toutefois loin de connaitre la meilleure des saisons avec la Scuderia. Déçu de ses performances depuis le début de cet exercice, le Britannique avait d’ailleurs tenu des propos très forts en marge du dernier Grand Prix de Hongrie. De quoi faire réagir encore aujourd’hui et voilà que George Russell a notamment assuré que Lewis Hamilton s’était complètement trompé.

Ce dimanche, la saison de Formule 1 reprendra ses droits après une pause avec le Grand Prix des Pays-Bas. L’occasion parfaite pour Lewis Hamilton de reprendre de la meilleure des manières ? Pour la dernière course, en Hongrie, le Britannique avait fini à la 12ème place. D’ailleurs, à l’issue des qualifications, Hamilton était agacé du niveau qu’il affichait avec sa Ferrari, balançant même : « Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole de Charles (Leclerc). Ils devraient probablement changer de pilote ».

« Il raconte n’importe quoi quand il dit ça » Ces propos de Lewis Hamilton ne sont clairement pas passés inaperçus et voilà que George Russell a assuré que le pilote Ferrari s’était trompé dans ses dires. Rapporté par NextGen Auto, le compatriote de Lewis Hamilton a confié : « Bien sûr, il raconte n’importe quoi quand il dit ça, parce qu’il reste le plus grand pilote de tous les temps. Quand on sort d’une mauvaise séance et qu’on doit répondre aux médias après dix minutes, on ne peut cacher ses émotions. Mais dès que la situation s’améliore, tout change. Il a gagné le sprint en Chine dès le début de saison. La Formule 1 n’est jamais simple, surtout quand l’écurie n’est pas au meilleur niveau. Mais Lewis a encore énormément de ressources. Aujourd’hui, à part deux pilotes, tout le monde attend avec impatience 2026 pour avoir une vraie opportunité de se battre pour le titre. Pour Lewis, c’est une raison de continuer. Il ne se contente pas de viser quelques points ».