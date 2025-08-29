F1 - Lewis Hamilton : L’histoire d’amour qui va tout changer !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton s’attendait très certainement à mieux. Le pilote de 40 ans peine à s’adapter à la voiture de la Scuderia. Résultat : le Britannique ne pointe qu’à la sixième place du classement général de la F1. Le septuple champion du monde a d’ailleurs eu des mots plutôt durs envers lui-même avant la trêve estivale. Lewis Hamilton a pu profiter de la pause pour faire le vide. Le pilote de Ferrari est d’ailleurs persuadé que son amour pour la discipline lui permettra de se sortir de son calvaire.

«Il faut simplement se rappeler qu'on aime ce qu'on fait» « Je pense qu'il faut simplement se rappeler qu'on aime ce qu'on fait. Nous sommes tous là-dedans ensemble et nous allons essayer de nous amuser. [...] Je pense que c'est probablement l'aspect le plus important, parce que c'est la raison pour laquelle je suis entré dans ce sport : c'était amusant pour moi. Je pense que pour quiconque, peu importe le métier, si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, alors pourquoi le faire ? » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.