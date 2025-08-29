F1 - Alpine : C’est terminé pour Pierre Gasly, l’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Cette saison, rien ne sourit vraiment à Alpine. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Pierre Gasly et Franco Colapinto peinent ainsi à obtenir de bons résultats. Le pilote argentin de 22 ans a néanmoins fait savoir que leur calvaire allait bientôt prendre fin.

La saison a été catastrophique pour Alpine jusqu’à présent. L’écurie française n’arrive pas à régler les principaux problèmes de sa monoplace. Pierre Gasly et Franco Colapinto peinent ainsi à obtenir de bons résultats. Les deux pilotes ont notamment terminé le Grand Prix de Hongrie respectivement en 19e et 18e position. Alpine pointe de ce fait à la dernière place du championnat constructeur de la F1. L’Argentin estime toutefois que son calvaire et celui de son coéquipier arriveront bientôt à leur terme.

«La voiture a la performance pour faire de bons résultats» « On fait des progrès et c’est le plus important. On se concentre sur nous-mêmes, on essaie d’améliorer la voiture. On sait qu’on n’est pas dans la meilleure situation mais on fait le mieux avec l’équipe pour trouver ce qu’on peut, et on va avoir de bonnes courses. La voiture a la performance pour faire de bons résultats. Sur certains circuits, on pourra jouer la Q3, et des fois ce sera difficile. On n’a pas forcément de constance, et ça dépendra, on espère que ce sera mieux ici, et la météo pourrait aussi nous aider à un bon début de deuxième moitié » a confié Franco Colapinto dans des propos rapportés par NextGen-Auto.