F1 - Verstappen : La grande annonce de Red Bull pour 2026 !

Alors que de nombreuses questions se sont posées sur l’avenir de Max Verstappen, le Néerlandais a assuré qu’il serait toujours chez Red Bull en 2026. Mais voilà qu’il existe toujours une grande interrogation pour la saison prochaine. Qui sera le coéquipier du quadruple champion du monde ? Si ce rôle est actuellement occupé par Yuki Tsunoda, ça risque de bouger durant l’intersaison et Laurent Mekies en a dit plus sur le sujet.

Pendant un moment, Red Bull a craint le pire pour Max Verstappen. En effet, les rumeurs n’en finissaient plus d’annoncer le Néerlandais chez Mercedes pour 2026. Finalement, le principal intéressé a mis un terme à tout ce feuilleton, assurant qu’il ne quitterait pas son écurie actuelle. Verstappen sera donc toujours chez Red Bull la saison prochaine. Mais avec quel coéquipier ? Si Yuki Tsunoda fait actuellement la paire avec le quadruple champion du monde, pas sûr que ce soit toujours le cas en 2026 alors qu’on parle notamment d’une possible promotion d’Isack Hadjar.

« On n'est pas du tout pressés » A qui reviendra donc le second baquet chez Red Bull en 2026 ? Pour Canal+, Laurent Mekies, directeur de l’écurie, a répondu à la question, faisant alors savoir : « Vous savez, la réalité pour nous, c'est qu'on n'est pas du tout pressés. On a la chance d'avoir Yuki dans la voiture, on a Racing Bulls qui fonctionne très bien, avec laquelle on peut évaluer nos jeunes pilotes aussi. Yuki a fait un vrai pas en avant à Spa et aussi à Budapest en termes d'écart avec Max. Alors ça ne s'est pas beaucoup vu parce qu'à Budapest, on a pas été compétitifs globalement... Donc, on va voir : Liam est en train de beaucoup progresser chez Racing Bulls, Isack fait un travail extraordinaire depuis le début de la saison et continue de nous surprendre après chaque course ».