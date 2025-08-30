F1 : Le mariage qui fait vibrer Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Cette saison, tout est loin d’être parfait chez Alpine. L’écurie française, dernière du classement constructeur, cherche à redresser la barre. L’équipe a donc associé certains éléments pour faire des tests et tirer le meilleur de la voiture. Et Pierre Gasly s’est montré assez satisfait de cela à l’issue des EL2 du Grand Prix des Pays-Bas.

«J’étais satisfait de notre apprentissage» « C’était un véritable plaisir de reprendre le volant à Zandvoort. La journée a été assez hachée, avec plusieurs interruptions et drapeaux rouges dans les deux séances. Nous avons toutefois pu nous faire une bonne idée du comportement de notre monoplace. J’étais satisfait de notre apprentissage avec les pneus tendres en EL2 malgré le trafic et un chrono finalement peu représentatif » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.