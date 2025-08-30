F1 : Le mariage qui fait vibrer Pierre Gasly !

Cette saison, tout est loin d’être parfait chez Alpine. L’écurie française, dernière du classement constructeur, cherche à redresser la barre. L’équipe a donc associé certains éléments pour faire des tests et tirer le meilleur de la voiture. Et Pierre Gasly s’est montré assez satisfait de cela à l’issue des EL2 du Grand Prix des Pays-Bas.
«J’étais satisfait de notre apprentissage»
« C’était un véritable plaisir de reprendre le volant à Zandvoort. La journée a été assez hachée, avec plusieurs interruptions et drapeaux rouges dans les deux séances. Nous avons toutefois pu nous faire une bonne idée du comportement de notre monoplace. J’étais satisfait de notre apprentissage avec les pneus tendres en EL2 malgré le trafic et un chrono finalement peu représentatif » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Notre objectif est simplement de placer la voiture dans la meilleure fenêtre possible»
« Comme d’habitude, il nous reste quelques détails à peaufiner sur l’équilibre, mais nous avons une bonne base de travail. Certaines voitures sont hors de notre portée et nous ne savons pas encore exactement où nous nous situons dans la hiérarchie, mais notre objectif est simplement de placer la voiture dans la meilleure fenêtre possible et d’en tirer le maximum. Nous verrons bien demain, au moment où cela comptera vraiment » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine. À voir maintenant si le Grand Prix des Pays-Bas souriera à l'écurie française ce dimanche.