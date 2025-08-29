F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen, l’annonce surprise !

Pierrick Levallet

La saison est assez compliquée du côté de chez Red Bull. L’écurie autrichienne peine à régler les principaux problèmes de sa monoplace. Max Verstappen éprouve ainsi des difficultés à obtenir de bons résultats cette année. Yuki Tsunoda a néanmoins laissé sous-entendre que les galères étaient peut-être bientôt terminées chez Red Bull.

Cette saison, rien ne sourit vraiment à Red Bull. L’écurie autrichienne n’arrive pas à trouver les solutions pour régler les problèmes de sa voiture. Max Verstappen peine ainsi à lutter face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Le Néerlandais pointe à la troisième place du classement général de la F1. À l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, Yuki Tsunoda a néanmoins laissé entendre que le Grand Prix de Hongrie avait laissé un sentiment positif chez Red Bull.

«Nous avons appris beaucoup de choses au cours de la première moitié de la saison» « Je pense que les deux dernières courses avant la pause estivale se sont plutôt bien passées en termes de rythme. Probablement qu'en termes de résultats, cela ne s'est pas beaucoup vu. En général, on ne regarde que les résultats, mais je pense que le rythme était plutôt bon après que j'ai bénéficié d'une évolution. Nous avons appris beaucoup de choses au cours de la première moitié de la saison, après mon arrivée chez Red Bull, en particulier en ce qui concerne la relation et la compréhension avec les ingénieurs, qui se sont nettement améliorées. Je suis prêt à continuer sur ma lancée pendant la deuxième moitié de la saison » a confié le coéquipier de Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.