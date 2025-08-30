F1 : La «mafia» chez Alpine, Mercedes balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que des rumeurs évoquent une potentielle arrivée de Bernie Ecclestone et Christian Horner, évincé de Red Bull début juillet, pour accompagner Flavio Briatore, Toto Wolff verrait cela d’un bon œil si « toute la mafia » était réunie chez Alpine. Le patron de Mercedes estime que cela créerait beaucoup de buzz et de contenu autour de la Formule 1.

« Cela créerait beaucoup de buzz autour de la Formule 1 » « Ce serait une histoire passionnante, je suppose, et cela créerait beaucoup de buzz autour de la Formule 1. Je pense que nous en avons besoin. La Formule 1 a toujours été synonyme de courses exceptionnelles avec des pilotes passionnants et de grandes personnalités », a déclaré le patron de Mercedes, dans des propos relayés par Motosport.com.