F1 : C’est terminé, Verstappen abandonne !

Ce samedi, Max Verstappen n’a pas pu faire mieux qu’une troisième position à l’issue de la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. S’il espérait pouvoir remporter une belle victoire à domicile, le pilote néerlandais a concédé qu’il n’envisageait même pas de se battre pour la gagne ce dimanche, et espère assurer le podium.

Un samedi plutôt attendu pour Max Verstappen. S’il souhaitait briller à domicile du côté de Zandvoort, le quadruple champion du monde n’a une fois de plus rien pu faire contre le terrible duo de chez McLaren composé d’Oscar Piastri et de Lando Norris. Alors que l’Australien a obtenu la pole position et que le Britannique a terminé second, Verstappen a quant à lui fini troisième de cette séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas.

« Être troisième, je pense que c'est très bon pour nous » « Même ce matin ce n'était pas encore bon, donc on a encore changé des choses, et c'était un peu mieux. C'était encore assez délicat avec le vent, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, et dans certains virages, on est un peu guidés par ce que fait le vent, la voiture pousse ou glisse. Et je pense que nous ne sommes pas les plus forts en ce moment, mais ce n'était pas trop mauvais. Au moins, être troisième, je pense que c'est très bon pour nous. Nous avons fait les bonnes choses dans la direction prise pour les réglages, donc je suis très content de ça. C'est devenu un peu plus fun d'attaquer à la limite, sur un tracé incroyable », a ainsi réagi Verstappen à l’issue de la séance, relayé par Motorsport.com.