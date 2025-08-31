F1 : Enorme coup de pression chez Red Bull, un Français arrive avec Verstappen ?

Coéquipier de Max Verstappen, Yuki Tsunoda est en grande difficulté depuis qu'il a échangé son baquet avec Liam Lawson. Et Helmut Marko, pas vraiment réputé pour sa patience, commence à sérieusement s'agacer, au point de fixer un ultimatum à son pilote. De quoi imaginer Isack Hadjar chez Red Bull dans les prochaines semaines ?
C'est la tendance depuis quelques années, le rôle de coéquipier de Max Verstappen est probablement le plus difficile en Formule 1. Le second baquet de la Red Bull est effectivement maudit, et ce n'est pas Yuki Tsunoda qui dira le contraire. Après seulement deux courses cette saison, le Japonais avait effectivement échangé son baquet avec Liam Lawson. Et depuis rien ne va plus pour Yuki Tsunoda qui n'a inscrit que 7 points en 12 courses. Dans le même temps, Liam Lawson a scoré 20 points avec sa Racing Bulls. Une situation embarrassante qui pourrait pousser Red Bull à prendre une décision radicale.
Marko met la pression sur Tsunoda !
En effet, interrogé que la situation de Yuki Tsunoda, Helmut Marko a fixé un ultimatum à son pilote auprès de l'ORF : « Il doit se rapprocher de Max et atteindre ce niveau de performance de façon constante. C'est pourquoi nous avons repoussé les dates des options, et nous allons maintenant examiner les courses à venir avant de prendre une décision (...) Je dirais aux alentours [du Grand Prix] de Mexico ». Autrement dit, le Japonais a désormais six courses pour inverser la tendance.
La voie royale pour Hadjar ?
Mais c'est mal parti. Eliminé en Q2 lors de la séance de qualification à Zandvoort, Yuki Tsunoda pointait à une demi-seconde de Max Verstappen. C'est beaucoup trop selon Helmut Marko : « Cette fois-ci, il disposait exactement du même package que Max. Mais lorsqu'il s'agit des qualifications, Max parvient toujours à trouver un petit plus, et Yuki a du mal à y parvenir. (...) Dans cet environnement axé sur la performance, il doit être constant. Il n'arrive pas à faire le même step que Max lors des qualifications. Je pense qu'avec une course correcte, il pourrait marquer des points [ce dimanche], espérons-le ».
Autrement dit, Yuki Tsunoda est plus que jamais sous pression. S'il n'inverse pas la tendance d'ici le Grand Prix du Mexique qui aura lui le 26 octobre, le Japonais pourrait être poussé au départ par Red Bull. Le mieux placé pour le remplacer serait alors Isack Hadjar. Le rookie français réalise une première saison très impressionnante comme en témoigne sa séance de qualifications au Pays-Bas samedi. En effet, Hadjar a placé sa Racing Bulls en deuxième ligne. Quatrième sur la grille de départ il s'élancera juste derrière Max Verstappen.