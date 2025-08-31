F1 : Enorme coup de pression chez Red Bull, un Français arrive avec Verstappen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coéquipier de Max Verstappen, Yuki Tsunoda est en grande difficulté depuis qu'il a échangé son baquet avec Liam Lawson. Et Helmut Marko, pas vraiment réputé pour sa patience, commence à sérieusement s'agacer, au point de fixer un ultimatum à son pilote. De quoi imaginer Isack Hadjar chez Red Bull dans les prochaines semaines ?

C'est la tendance depuis quelques années, le rôle de coéquipier de Max Verstappen est probablement le plus difficile en Formule 1. Le second baquet de la Red Bull est effectivement maudit, et ce n'est pas Yuki Tsunoda qui dira le contraire. Après seulement deux courses cette saison, le Japonais avait effectivement échangé son baquet avec Liam Lawson. Et depuis rien ne va plus pour Yuki Tsunoda qui n'a inscrit que 7 points en 12 courses. Dans le même temps, Liam Lawson a scoré 20 points avec sa Racing Bulls. Une situation embarrassante qui pourrait pousser Red Bull à prendre une décision radicale.

Marko met la pression sur Tsunoda ! En effet, interrogé que la situation de Yuki Tsunoda, Helmut Marko a fixé un ultimatum à son pilote auprès de l'ORF : « Il doit se rapprocher de Max et atteindre ce niveau de performance de façon constante. C'est pourquoi nous avons repoussé les dates des options, et nous allons maintenant examiner les courses à venir avant de prendre une décision (...) Je dirais aux alentours [du Grand Prix] de Mexico ». Autrement dit, le Japonais a désormais six courses pour inverser la tendance.