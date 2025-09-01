F1 : Lewis Hamilton reconnu coupable, la terrible sentence tombe en Italie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le calvaire continue pour Lewis Hamilton. Seulement douzième en Hongrie avant la trêve estivale, le pilote britannique n’a pas pu terminer le Grand Prix des Pays-Bas en raison d’un abandon pour sortie de piste dimanche. Pendant cette course, il a été sanctionné par une pénalité pour le Grand Prix de Monza en Italie dimanche prochain comme la FIA l’a communiqué ces dernières heures. Explications.

Lewis Hamilton pensait avoir repris du poil de la bête après un week-end déprimant à Budapest au cours duquel il avait laissé traîné son spleen en ne pouvant pas faire mieux qu’une 12ème place au Grand Prix de Hongrie. Sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, le pilote Ferrari était dans le coup avant sa sortie de piste au 23ème des 72 tours du Grand Prix des Pays-Bas finalement remporté par Oscar Piastri. Abandon pour Hamilton qui allait quoi qu’il arrive avoir une mauvaise nouvelle à la fin du Grand Prix.

Pénalité pour Lewis Hamilton à Monza ! La faute à une pénalité de cinq places pour le Grand Prix de Monza dimanche prochain sous décision de la FIA. Hamilton a commis un acte jugé comme étant une infraction avant le début de la course de dimanche par la commission de course. Sous enquête pour avoir roulé trop rapidement sous le drapeau jaune à l’occasion des tours de reconnaissance et de placement pour la grille de départ, le septuple champion du monde a été pénalisé par la FIA. En plus des cinq places de pénalité d’office sur la grille de départ à Monza, Lewis Hamilton voit deux points lui être retiré sur sa licence.

«Le pilote était entré dans le secteur sous doubles drapeaux jaunes à une vitesse inférieure d'environ 20 km/h à celle qu'il avait atteinte au même endroit lors des séances d'essais» La FIA a justifié son verdict par le biais de la communication suivante. « En raison de la nature du circuit, le directeur de course avait informé tous les participants que le dernier virage avant la voie des stands serait signalé par des doubles drapeaux jaunes. Cette mesure visait à garantir la sécurité des personnes présentes sur la grille de départ et dans la voie des stands. Conformément au règlement, tout pilote traversant une zone signalée par des doubles drapeaux jaunes doit 'réduire considérablement sa vitesse...'. Nous avons examiné les données télémétriques disponibles via le système de la FIA. Nous avons également demandé à l'équipe de nous fournir ses données télémétriques. Tout cela a pris un certain temps et cette décision a donc été retardée. Les données ont montré que le pilote était entré dans le secteur sous doubles drapeaux jaunes à une vitesse inférieure d'environ 20 km/h à celle qu'il avait atteinte au même endroit lors des séances d'essais, qu'il avait réduit l'accélération de l'ordre de 10% à 20%, puis qu'il avait levé le pied et freiné 70 mètres plus tôt en entrant dans la voie des stands ».