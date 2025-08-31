F1 : Catastrophe pour Hamilton, «j’ai perdu le contrôle» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Catastrophe pour Lewis Hamilton. Parti depuis la septième position ce dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas, le septuple champion du monde n’a pas terminé la course en raison d’un gros accident survenu lors du 23ème tour. Le Britannique est revenu sur ce coup dur, affirmant avoir perdu le contrôle de sa monoplace.

Les coups durs s’enchaînent pour Lewis Hamilton. Désireux de redresser la barre après une première partie de saison compliquée chez Ferrari, le septuple champion du monde a vécu un nouveau calvaire ce dimanche après-midi sur le circuit de Zandvoort à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas. En effet, au bout du 23ème tour de course, Hamilton a perdu le contrôle de sa monoplace, et s’est encastré dans le décor, provoquant son abandon…

« C’est vraiment inhabituel que je ne finisse pas une course » Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, « King Lewis » s’est exprimé sur cet accident : « Je ne suis pas sûr, mais quand je suis sorti du virage incliné j’ai perdu le contrôle, un gros sous-virage. J’ai juste eu un choc à la fin du virage 3 parce que je n’ai pas pu récupérer ma F1 à temps avant la barrière. Le rythme semblait bon, je revenais sur George, et c’est vraiment inhabituel que je ne finisse pas une course », a ainsi confié l’expérimenté Hamilton.