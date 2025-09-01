Hamilton - Leclerc : Désastre chez Ferrari, les excuses en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà auteur d’une saison 2025 très compliquée, Ferrari a vu son calvaire se poursuivre ce dimanche. A l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont tous deux été contraints à l’abandon. Si le Monégasque a été percuté par le jeune Kimi Antonelli, Frédéric Vasseur a affirmé que l’Italien s’était directement excusé pour son geste.

Le cauchemar se poursuit pour Ferrari. Ce dimanche à Zandvoort, l’écurie italienne n’a pas inscrit le moindre point à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas. Et pour cause, Lewis Hamilton et Charles Leclerc n’ont pas pu terminer la course, et ont été contraints à l’abandon. Le Britannique a perdu le contrôle de sa monoplace dans le 23ème tour, tandis que le Monégasque a quant à lui été percuté par Kimi Antonelli en fin de Grand Prix.

« Le week-end a été compliqué » « C’est difficile, le week-end a été compliqué avec un vendredi très dur. Tout le monde a très bien travaillé, les pilotes en premier, les ingés, on est revenus dans un rythme qui était bien meilleur. Je pense qu’aujourd’hui, on pouvait au moins se battre avec Verstappen et Russell, qu’on a doublé deux fois sur la piste. Repartir avec zéro point fait mal à tout le monde, mais la leçon c’est qu’on doit faire des meilleurs vendredis pour ne pas avoir à les doubler », a analysé Frédéric Vasseur à l’issue du Grand Prix dans des propos relayés par Next-Gen Auto.