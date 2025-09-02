F1 - Alpine : C’est terminé pour Pierre Gasly, l’annonce inattendue !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix des Pays-Bas n’a pas souri à Alpine ce dimanche. Malgré trois abandons sur la piste de Zandvoort, Pierre Gasly et Franco Colapinto n’ont pas terminé dans les points. Le pilote argentin s’est néanmoins montré optimiste après la course et a fait comprendre que les galères touchaient à leur fin au sein de l’écurie française.

Depuis le début de saison, Pierre Gasly fait face à certaines galères chez Alpine. Le Français est en difficulté au volant de sa monoplace et ne parvient donc pas à obtenir de bons résultats. Le Grand Prix des Pays-Bas n’a d’ailleurs pas souri au pilote de 29 ans, qui a terminé 17e malgré les abandons de Lando Norris, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Franco Colapinto, lui non plus, n’a pas terminé dans les points, ayant terminé en 11e position. L’Argentin a néanmoins fait comprendre que les galères étaient bientôt terminées pour lui et Pierre Gasly chez Alpine.

«Les pièces du puzzle commencent à s’assembler» « Nous étions tout près de marquer des points avec l’équipe aujourd’hui. C’était une course où il fallait rester vigilant et prêt à saisir chaque occasion. [...] Il y a beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end. Nous avons signé une meilleure performance en qualifications, je sens que les pièces du puzzle commencent à s’assembler et j’ai hâte de revenir à Monza » a confié Franco Colapinto dans des propos rapportés par F1i.