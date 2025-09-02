F1 - Max Verstappen attaqué : «Ce serait illégal» Red Bull balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 a repris ses droits aux Pays-Bas dimanche dernier après une coupure estivale d’un mois. Le moment choisit par Isack Hadjar pour décrocher le premier podium de sa carrière à 20 ans. Troisième derrière Max Verstappen et le vainqueur du Grand Prix Oscar Piastri, le pilote français aurait-il pu attaquer Verstappen, star de Red Bull qui est la maison mère de son écurie ? Sans aucun doute. Explications.

Le Grand Prix des Pays-Bas marquait la reprise de la saison de Formule 1 après la trêve estivale ce dimanche 31 août. Au vu des abandons de Lewis Hamilton et surtout de Charles Leclerc ainsi que de Lando Norris, Isack Hadjar a profité de l’horizon qui se dégageait devant lui afin d’aller chercher le premier podium de sa jeune carrière. Le pilote rookie des Racing Bulls devient à 20 ans, 11 mois et 3 jours le cinquième plus jeune de l’histoire de la F1 à décrocher un podium. Seuls Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli, Lance Stroll et Max Verstappen ont fait mieux que le Français en termes de précocité.

Racing Bulls : «Si une opportunité se présente, nous la saisirons, promis !» Lors des derniers tours de piste sur le circuit de Zandvoort, Max Verstappen a vu Isack Hadjar dans son rétroviseur, mais a su contenir le rookie roulant pour Racing Bulls, équipe annexe de la maison mère Red Bull. Aurait-il eu l’autorisation de tenter de dépasser le quadruple champion du monde en titre ? Le PDG de Racing Bulls, à savoir Peter Bayer, s’est montré clair à ce sujet. « On l’aurait empêché de saisir sa chance ? Non, non, absolument pas. Au contraire, en tant que petite équipe, nous sommes là pour mettre un peu de pression sur les grandes. S'il avait eu le rythme, il aurait attaqué, incontestablement. Mais il s'est avéré que Max gérait tout simplement ses pneus. Dès qu'il voyait Isack se rapprocher, il accélérait de nouveau pour s'échapper. En définitive, tous les deux avaient un rythme de course assez proche. Mais si une opportunité se présente, nous la saisirons, promis ! ».