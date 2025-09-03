F1 : Bagarre en famille pour Max Verstappen, l'humiliation est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à Zandvoort, Max Verstappen a décroché une magnifique deuxième place devant son public. Un résultat inespéré pour le quadruple champion du monde, très mécontent des performances de sa monoplace, et surtout très gêné de se battre avec les Racing Bulls, l'écurie sœur de Red Bull.

Aux Pays-Bas, Max Verstappen a connu un nouveau week-end compliqué qui s'est toutefois bien conclu avec une belle deuxième place à l'arrivée derrière Oscar Piastri et devant Isack Hadjar, auteur de son premier podium. Et bien que le quadruple champion du monde ait salué la prestation du pilote français, il regrette de devoir se battre avec les Racing Bulls, estimant que ce n'est pas normal qu'en terme de rythme de pur Red Bull soit au niveau de l'écurie considérée comme sa petite sœur. Une situation assez gênante.

Verstappen n'a pas apprécié la bagarre avec Racing Bulls « On s'est battu pendant toute la course contre notre écurie sœur en rythme pur, ça ne devrait pas arriver. La voiture n'est tout simplement pas assez rapide. J'ai aussi dû beaucoup en garder dans les virages rapides. Alors que tout le monde passe beaucoup plus vite dans les virages 7 et 8, moi je n'ai pas de grip. C'était naturellement mieux sur un tour en qualifications, mais cette saison, la voiture n'est tout simplement pas bonne en course », estime le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport, avant d'en rajouter une couche.