F1 - Verstappen : L’humiliation qui rend fou Mercedes !

McLaren était au-dessus du lot lors du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. L’écurie britannique aurait pu signer un doublé si Lando Norris n’avait pas été contraint à l’abandon. Max Verstappen n’a lui rien pu faire pour revenir sur Oscar Piastri. Chez Mercedes, on considère d’ailleurs la supériorité de McLaren comme une humiliation.

Devant ses supporters, Max Verstappen espérait renouer avec la victoire ce dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas. Mais le Néerlandais n’a rien pu faire pour lutter face aux McLaren. Le quadruple champion du monde, qui est arrivé en seconde position, aurait même pu terminer plus bas si Lando Norris n’avait pas été contraint à l’abandon à cause d’une panne moteur. La supériorité de McLaren a été telle que les deux pilotes ont fait leur dernier relai en pneus durs. Malgré cela, Max Verstappen n’a pas réussi à revenir sur Oscar Piastri. Et chez Mercedes, on considère cela comme une humiliation.

«C’est une humiliation pour tout le monde» « Ce week-end, entre Max, les Ferrari et nous, c’est plutôt équilibré pour le moment. Max était le plus rapide, mais Ferrari était au même niveau, je dirais. Donc ce n’est pas satisfaisant. Et puis à la fin, on voit la McLaren en pneus durs face à nous tous en pneus tendres neufs. C’est une humiliation pour tout le monde. Voilà, vous l’avez votre gros titre, non ? » a pesté Toto Wolff après le Grand Prix des Pays-Bas, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.