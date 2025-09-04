F1 : «On arrête là», la révélation de Mercedes sur le départ de Lewis Hamilton !

Durant l’intersaison, Mercedes a dû procéder à la nomination d’un nouveau pilote. En effet, Lewis Hamilton était parti chez Ferrari et pour le remplacer, c’est Kimi Antonelli qui est arrivé. La séparation a donc été prononcée avec le septuple champion du monde. Et c’est d’ailleurs Hamilton qui est à l’origine de tout cela car il était impossible pour Toto Wolff de prendre une telle décision.
A 40 ans, Lewis Hamilton relève depuis cette saison 2025 de Formule 1 un nouveau défi. En effet, alors que le Britannique aurait pu finir sa carrière chez Mercedes, il a choisi de rejoindre Ferrari. Un transfert tonitruant qui a fait énormément de bruit dans le paddock. Un départ de Lewis Hamilton qui a donc obligé Toto Wolff à le remplacer, faisant pour cela confiance à Kimi Antonelli. Evoquant ce changement ce pilotes, le patron de Mercedes a révélé les coulisses du départ du septuple champion du monde.
Un départ décidé par Lewis Hamilton !
Entre Lewis Hamilton et Mercedes, l’idylle a donc pris officiellement fin il y a quelques mois. Une séparation dont le désormais pilote Ferrari est d’ailleurs à l’origine. Et pour cause… En effet, rapporté par NextGen Auto, Toto Wolff a expliqué : « Nous étions prêts à prendre un risque. Mais on ne peut pas dire à Lewis Hamilton « on arrête là ». Alors, il l’a fait. Et c’est ainsi que cela devait se passer. Et c’est la trajectoire que nous suivons aujourd’hui ».
« L’accord qui était sur la table était très intéressant »
Toujours à propos du choix de Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari, Toto Wolff a également confié : « Toutes les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Ferrari sont toujours valables aujourd’hui. Il avait besoin d’un changement d’environnement, et nous avions besoin d’un changement d’environnement. Nous n’étions pas aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité. Ferrari semblait plus prometteur. Tous les pilotes de course rêvent de courir pour Ferrari. De toute façon, il aime la couleur rouge. L’accord qui était sur la table était très intéressant ».