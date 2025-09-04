F1 : «On arrête là», la révélation de Mercedes sur le départ de Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Durant l’intersaison, Mercedes a dû procéder à la nomination d’un nouveau pilote. En effet, Lewis Hamilton était parti chez Ferrari et pour le remplacer, c’est Kimi Antonelli qui est arrivé. La séparation a donc été prononcée avec le septuple champion du monde. Et c’est d’ailleurs Hamilton qui est à l’origine de tout cela car il était impossible pour Toto Wolff de prendre une telle décision.

A 40 ans, Lewis Hamilton relève depuis cette saison 2025 de Formule 1 un nouveau défi. En effet, alors que le Britannique aurait pu finir sa carrière chez Mercedes, il a choisi de rejoindre Ferrari. Un transfert tonitruant qui a fait énormément de bruit dans le paddock. Un départ de Lewis Hamilton qui a donc obligé Toto Wolff à le remplacer, faisant pour cela confiance à Kimi Antonelli. Evoquant ce changement ce pilotes, le patron de Mercedes a révélé les coulisses du départ du septuple champion du monde.

Un départ décidé par Lewis Hamilton ! Entre Lewis Hamilton et Mercedes, l’idylle a donc pris officiellement fin il y a quelques mois. Une séparation dont le désormais pilote Ferrari est d’ailleurs à l’origine. Et pour cause… En effet, rapporté par NextGen Auto, Toto Wolff a expliqué : « Nous étions prêts à prendre un risque. Mais on ne peut pas dire à Lewis Hamilton « on arrête là ». Alors, il l’a fait. Et c’est ainsi que cela devait se passer. Et c’est la trajectoire que nous suivons aujourd’hui ».