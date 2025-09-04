F1 - «Comme un débutant» : Lewis Hamilton fait paniquer Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un nouveau week-end décevant à Zandvoort, Lewis Hamilton a cette fois-ci commis une grosse erreur qui l'a envoyé dans le mur, le poussant à l'abandon. Le tout à une semaine son premier rendez-vous à Monza en tant que pilote Ferrari. Une situation qui commence sérieusement à agacer l'ancien pilote Robert Doornbos.

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à se retrouver dans une telle galère. Et pourtant, rien ne va plus pour le Britannique qui, à une semaine de sa grande première en Rouge à Monza, a commis une erreur fatale à Zandvoort, provoquant son abandon après avoir détruit sa monoplace. Une situation commentée par l'ancien pilote Robert Doornbos qui s'étonne clairement de voir Lewis Hamilton faire des telles erreurs.

Hamilton inquiète Doornbos « Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il a fait le jour de la course, c'est le genre de chose qui arrive à un débutant, pas à l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps. Quand je le croise dans le paddock, je vois un Lewis différent de celui que j'ai connu. Vous savez, quand il avait la tête haute à l'époque de Mercedes, et maintenant, il porte un sweat à capuche, sur son petit scooter, allant de A à B. Il a l'air isolé. Un peu seul, déçu de lui-même. Vous savez, c'est un gars spirituel, et il peut se mettre dans un état d'esprit qui n'est peut-être pas toujours le meilleur. Et je pense qu'en tant que patron d'écurie, Frédéric Vasseur essaie de le sortir de cet état. Mais bon, c'est un septuple champion du monde. On ne devrait pas lui dire comment piloter une voiture de course. Il connaît ses faiblesses, ses forces, mais pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de forces », lance-t-il au micro de The Pit Lane podcast avant d'évoquer l'éventualité que Lewis Hamilton ne prenne sa retraite à l'issue de la saison.