F1 : Lewis Hamilton sanctionné, «j’ai été vraiment choqué» !

Ce week-end, Lewis Hamilton va connaitre son premier Grand Prix d’Italie en tant que pilote Ferrari. L’ambiance promet d’être exceptionnelle de l’autre côté des Alpes, mais pour le Britannique, il va falloir avec une très grosse sanction. En effet, Hamilton a écopé d’une pénalité de 5 places sur la grille de départ. De quoi effarer le septuple champion du monde.

Comme si l’abandon ne suffisait pas pour Lewis Hamilton, le pilote Ferrari a également écopé d’une lourde sanction à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas. En effet, n’ayant pas respecté le règlement sur la vitesse, Hamilton a écopé de 5 places sur la grille de départ pour le Grand Prix d’Italie. Sur les terres de la Scuderia, ça s’annonce donc très compliqué avec cette sanction pour le coéquipier de Charles Leclerc.

« Bien sûr que je suis frustré » La sanction est donc sévère pour Lewis Hamilton. De quoi choquer le pilote Ferrari. En effet, dans des propos rapportés par NextGen Auto, réagissant à sa pénalité de 5 places sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie, il a fait savoir : « Bien sûr que je suis frustré. Je suis rentré chez moi et j’ai vu que j’avais reçu cette pénalité, et j’ai été vraiment choqué, pour être honnête. (…) Ce n’est évidemment pas tout à fait clair. Le fait est que, si vous regardez le rapport, j’ai relevé mon pied de l’accélérateur, mais pas suffisamment à leur goût, c’est pourquoi ils disent que ce n’est pas plus. Être pénalisé, c’est assez dur, mais j’en tirerai des leçons et il ne sert à rien de se plaindre. Je vais avancer ».