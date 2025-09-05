F1 : Catastrophe chez Ferrari, Hamilton promet du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un week-end calamiteux aux Pays-Bas, Ferrari va tenter de se relancer ce week-end à domicile du côté de Monza. Présent pour la première fois sur ce Grand Prix d’Italie en tant que pilote de la Scuderia, Lewis Hamilton a affirmé vouloir clairement redresser la barre après des débuts difficiles au sein de sa nouvelle équipe.

Sixième du championnat du monde, Lewis Hamilton court toujours derrière son premier podium avec Ferrari. Arrivé en grandes pompes au sein de l’écurie italienne, le pilote britannique connaît un début d’aventure très compliqué au sein de la Scuderia. Souvent dépassé par son coéquipier Charles Leclerc, le septuple champion du monde souhaite néanmoins inverser la tendance.

« Je réalise vraiment mon rêve » « Celle-ci, je réalise vraiment mon rêve, je cours avec Ferrari. Bien sûr, j’ai eu toute l’année dernière pour y réfléchir et me préparer, mais il y a encore des choses imprévisibles. Il y a eu beaucoup d’ajustements, tant de mon côté que de celui de l’équipe. Ils ont vraiment tout mis en œuvre pour bien m’accueillir. Bien sûr, il y a des différences culturelles », a ainsi confié Lewis Hamilton à propos de sa saison chez Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto.