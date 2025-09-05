F1 : Catastrophe chez Ferrari, Hamilton promet du lourd !

Après un week-end calamiteux aux Pays-Bas, Ferrari va tenter de se relancer ce week-end à domicile du côté de Monza. Présent pour la première fois sur ce Grand Prix d’Italie en tant que pilote de la Scuderia, Lewis Hamilton a affirmé vouloir clairement redresser la barre après des débuts difficiles au sein de sa nouvelle équipe.
Sixième du championnat du monde, Lewis Hamilton court toujours derrière son premier podium avec Ferrari. Arrivé en grandes pompes au sein de l’écurie italienne, le pilote britannique connaît un début d’aventure très compliqué au sein de la Scuderia. Souvent dépassé par son coéquipier Charles Leclerc, le septuple champion du monde souhaite néanmoins inverser la tendance.
« Je réalise vraiment mon rêve »
« Celle-ci, je réalise vraiment mon rêve, je cours avec Ferrari. Bien sûr, j’ai eu toute l’année dernière pour y réfléchir et me préparer, mais il y a encore des choses imprévisibles. Il y a eu beaucoup d’ajustements, tant de mon côté que de celui de l’équipe. Ils ont vraiment tout mis en œuvre pour bien m’accueillir. Bien sûr, il y a des différences culturelles », a ainsi confié Lewis Hamilton à propos de sa saison chez Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Nous serons plus forts après avoir traversé ces six premiers mois difficiles »
« Fred (Vasseur) a dit qu’ils avaient peut-être sous-estimé mon arrivée dans l’équipe et la partie de l’année que nous avons vécue avec les problèmes de la voiture. Donc oui, c’est une combinaison de tout ça. Mais honnêtement, plus c’est difficile, mieux c’est. Cette année a été difficile pour tout le monde dans l’équipe, mais elle nous prépare à des jours meilleurs. Nous serons plus forts après avoir traversé ces six premiers mois difficiles. Je suis vraiment enthousiaste et motivé à l’idée de me battre pour une montée en puissance positive, et j’ai le sentiment d’être entouré des meilleurs », conclut le septuple champion du monde, revanchard.