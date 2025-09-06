F1 : Lewis Hamilton balance un «message secret» et change d'équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé chez Ferrari cette saison, Lewis Hamilton a vu le jeune Kimi Antonelli prendre sa place chez Mercedes. Conscient de la tâche qui attendait le pilote italien, le septuple champion du monde a d'ailleurs écrit une jolie lettre à son remplaçant avant de partir.

Après avoir écrit l'histoire de son sport chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari cette saison. Prévenu très tôt du départ du septuple champion du monde, Toto Wolff a pris le temps de la réflexion pour choisir un nouveau pilote et a décidé de lancer dans le grand bain le très jeune Kimi Antonelli qui n'avait qu'une saison de F2 dans les jambes. D'ailleurs, le pilote italien dévoile le «message secret» que lui a envoyé Lewis Hamilton avant de partir.

Antonelli a reçu un «message secret» d'Hamilton « Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais je pense que cela en dit long sur la personnalité de Lewis. J'ai pu découvrir le côté humain de Lewis, au-delà du pilote. En lisant ce message, j'ai été très touché de recevoir un tel message de la part d'une telle figure du sport. Il a accompli tant de choses et il est toujours là, donnant le meilleur de lui-même. Il est l'un des meilleurs de l'histoire et recevoir un tel message est bien sûr incroyable », révèle le pilote Mercedes dans des propos rapportés par PlanetF1, avant de poursuivre.