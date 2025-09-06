F1 - Ferrari : Nouveau coup de tonnerre pour Hamilton, il balance !

Après avoir écrit les plus belles pages de sa carrière chez Mercedes, Lewis Hamilton s'est lancé dans un nouveau défi cette année en rejoignant Ferrari. Le pilote britannique a du mal depuis le début de la saison malgré une victoire en sprint en Chine. Certains imaginent déjà le septuple champion du monde raccrocher et arrêter sa carrière en 2025. Pour Jacques Villeneuve, cette éventualité est à oublier pour cette année.
En acceptant de rejoindre Ferrari, Lewis Hamilton a surpris tout le monde. Le pilote britannique a forcément apporté un coup de projecteur incroyable sur l'écurie italienne mais sur le plan des résultats, une déception s'est installée. A 40 ans, il est forcément plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais pas question d'abandonner pour le moment, si l'on en croit les propos de Jacques Villeneuve.
« Hamilton ne quittera pas Ferrari »
Incapable d'aller chercher le podium pour le moment sur les Grands Prix cette année, Lewis Hamilton espère relever la tête au cours des prochaines semaines. Il a d'ailleurs signé le meilleur temps des essais libres à Monza ce vendredi, devant son coéquipier Charles Leclerc. Si son avenir est en discussion, il tentera le coup en 2026. « Non, Hamilton ne quittera pas Ferrari, pas maintenant, car 2026 sera synonyme de nouvelle voiture, nouveau moteur, un tout nouveau package, et tout le monde attend cela avec impatience. Cela leur a vraiment coûté peu cher. Ils ont tellement tiré profit de l’arrivée de Lewis dans l’équipe que cela ne leur a rien coûté. Il reste le seul véritable pilote superstar mondial » réagit Jacques Villeneuve d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.
Hamilton sous pression ?
Malgré tout, Lewis Hamilton devra réussir à inverser la tendance pour éviter un départ de Ferrari. Jacques Villeneuve pense que sa place pourrait être mise en danger. « Il ne faut pas faire trop de saisons comme ça, car à un moment donné, votre valeur finit par baisser. C’est le problème. Première saison là-bas, nouvelles réglementations l’année suivante, et ainsi de suite. Cela laisse un peu de marge de manœuvre, mais c’est tout. L’année prochaine ? L’année prochaine, ça doit marcher » avertit le champion du monde 1997.