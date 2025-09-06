F1 - Ferrari : Nouveau coup de tonnerre pour Hamilton, il balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir écrit les plus belles pages de sa carrière chez Mercedes, Lewis Hamilton s'est lancé dans un nouveau défi cette année en rejoignant Ferrari. Le pilote britannique a du mal depuis le début de la saison malgré une victoire en sprint en Chine. Certains imaginent déjà le septuple champion du monde raccrocher et arrêter sa carrière en 2025. Pour Jacques Villeneuve, cette éventualité est à oublier pour cette année.

En acceptant de rejoindre Ferrari, Lewis Hamilton a surpris tout le monde. Le pilote britannique a forcément apporté un coup de projecteur incroyable sur l'écurie italienne mais sur le plan des résultats, une déception s'est installée. A 40 ans, il est forcément plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais pas question d'abandonner pour le moment, si l'on en croit les propos de Jacques Villeneuve.

« Hamilton ne quittera pas Ferrari » Incapable d'aller chercher le podium pour le moment sur les Grands Prix cette année, Lewis Hamilton espère relever la tête au cours des prochaines semaines. Il a d'ailleurs signé le meilleur temps des essais libres à Monza ce vendredi, devant son coéquipier Charles Leclerc. Si son avenir est en discussion, il tentera le coup en 2026. « Non, Hamilton ne quittera pas Ferrari, pas maintenant, car 2026 sera synonyme de nouvelle voiture, nouveau moteur, un tout nouveau package, et tout le monde attend cela avec impatience. Cela leur a vraiment coûté peu cher. Ils ont tellement tiré profit de l’arrivée de Lewis dans l’équipe que cela ne leur a rien coûté. Il reste le seul véritable pilote superstar mondial » réagit Jacques Villeneuve d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.