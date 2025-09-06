F1 - Signature officielle : Pierre Gasly annonce son équipe pour 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent, l'arrivée à Monza est synonyme d'annonces pour l'avenir des pilotes. Et l'année 2025 ne déroge pas à la règle puisque Pierre Gasly a réglé son futur. En effet, Alpine a officiellement annoncé la prolongation du contrat du pilote français désormais lié à son équipe jusqu'en 2028.

Après le départ d'Esteban Ocon en fin de saison dernière, Pierre Gasly s'est imposé comme le leader incontestable chez Alpine puisqu'il a inscrit tous les points de l'écurie française et éclipse donc les deux rookies qu'il a eus à ses côtés à savoir Jack Doohan puis Franco Colapinto. C'est donc sans surprise que Flavio Briatore révélait récemment avoir entamé des discussions pour prolonger Pierre Gasly. Des discussions qui ont abouti ces dernières heures comme l'officialise l'équipe par le biais d'un communique : « L'écurie BWT Alpine Formula One Team est ravie d'annoncer que Pierre Gasly s'est engagé à long terme auprès de l'équipe en prolongeant son contrat jusqu'à la fin de la saison 2028 du championnat du monde de Formule 1 de la FIA. » De quoi ravir Pierre Gasly qui n'a pas caché sa joie.

Pierre Gasly prolonge jusqu'en 2028 chez Alpine « Je suis ravi de m'engager à long terme avec Alpine. En tant que Français, je suis particulièrement fier de piloter pour un constructeur automobile français. Depuis que j'ai rejoint l'équipe en 2023, j'ai toujours eu le sentiment que c'était le bon choix pour mon avenir. Le soutien et la confiance que m'accordent Flavio [Briatore], l'engagement de François [Provost] dans le projet de Formule 1, ainsi que les personnes qui travaillent à Enstone ont rendu cette décision naturelle. Je souhaite rester ici dans les années à venir et atteindre notre objectif commun : remporter des courses et des championnats du monde. Nous sommes tous dans le même bateau et j'ai hâte de poursuivre cette histoire exceptionnelle », a-t-il déclaré dans le communiqué d'Alpine.