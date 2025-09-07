F1 - Alpine : Pierre Gasly balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

Rien ne sourit à Alpine cette saison. Bonne dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Et ce samedi, les qualifications pour le Grand Prix de Monza n’ont pas été une réussite pour Franco Colapinto et Pierre Gasly, qui s’élanceront respectivement de la 18e et 19e place ce dimanche. Le pilote français s’est d’ailleurs livré sur son calvaire pendant la séance au volant de son Alpine.

«Il en manquait trop pour pouvoir essayer d'aller en Q2» « C'est dommage, je pense qu'on était dans le rythme. On a essayé, on a fait trois runs. Les trois runs, on voyait qu'il nous en manquait un tout petit peu à chaque fois. C'est juste dommage : au dernier run, je me retrouve avec deux voitures dans mon tour rapide au virage 7 et aux virages 8 et 9, donc ce n'était pas idéal. Mais, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui il en manquait trop pour pouvoir essayer d'aller en Q2 » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.