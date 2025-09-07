F1 : Hamilton traumatisé par Verstappen, «j'ai beaucoup de peine»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, Lewis Hamilton n'est que l'ombre de lui-même. Il faut dire que la saison 2021, et surtout le Grand Prix d'Abu Dhabi marquent un tournant majeur dans sa carrière. Alain Prost note d'ailleurs que le septuple champion du monde a particulièrement souffert de cet épisode.

Le dénouement de la saison 2021 restera bien évidemment dans les annales de la Formule 1. Et pour cause, alors qu'il semblait idéalement lancé vers un huitième titre mondial, Lewis Hamilton a été stoppé dans son élan par l'interruption de la course par une voiture de sécurité qui a relâché les pilotes pour un seul tour. Le titre mondial s'est donc joué sur quelques petits kilomètres et Max Verstappen, chaussé de gommes tendres et fraîches, n'a fait qu'une bouchée de Lewis Hamilton pour s'offrir son premier titre mondial. Quatre ans plus tard, ce sentiment d'injustice doit toujours être difficile à accepter pour le Britannique comme le constate Alain Prost.

Hamilton toujours hanté par Abu Dhabi 2021 ? « J'ai beaucoup de peine à voir qu'il a souffert, comme cela a pu être le cas à Budapest cet été. Je trouve que son comportement depuis Abu Dhabi 2021 est magnifique de classe et d'élégance. Je peux mesurer combien cela a été très dur à vivre, mais il l'a fait sans se plaindre. Il ne s'est pas plaint non plus lorsque les voitures à effet de sol depuis 2022 ne lui permettaient plus de s'exprimer comme avant. Il est resté très motivé », écrit le quadruple champion du monde dans sa chronique pour L'EQUIPE.