F1 - Lewis Hamilton : Le tacle inattendu de Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen renoue enfin avec la victoire ! Le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix de Monza ce dimanche, devant Lando Norris et Oscar Piastri. Le pilote de Red Bull a par la même occasion battu le record de vitesse de Lewis Hamilton sur la piste italienne. Et il n’a pas manqué d’adresser un tacle à son homologue de chez Ferrari.

Max Verstappen a enfin goûté à nouveau à un succès en F1 ! Ce dimanche, le quadruple champion du monde s’est imposé au Grand Prix de Monza. Le Néerlandais a su résister aux attaques de Lando Norris et Oscar Piastri pour remporter sa première course depuis le 18 mai (Grand Prix d’Imola). Le pilote de Red Bull a par la même occasion réalisé le tour le plus rapide de l’histoire de la F1, battant le record de Lewis Hamilton établi en 2020 au volant de sa Mercedes. Max Verstappen s’est d’ailleurs permis d’envoyer un tacle inattendu à son homologue de chez Ferrari.

Max Verstappen se voit plus rapide que Lewis Hamilton « Le nouvel asphalte et les nouveaux vibreurs ont rendu la piste plus rapide. Je pense que vous iriez encore plus vite si vous mettiez la Mercedes 2020 ici, surtout si vous me mettiez au volant » a lancé le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only. Lewis Hamilton appréciera. Sur un ton plus sérieux, le Néerlandais a également lancé un coup de pression à Lando Norris et Oscar Piastri, indiquant qu’il ne fallait pas encore l’exclure de la course au titre.