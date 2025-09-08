Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il aura fallu attendre un peu moins de quatre moins pour voir Max Verstappen célébrer une victoire en Grand Prix de Formule 1. La dernière remonte à mai 2025 à Emilie-Romagne. Et une fois de plus, c’est en Italie à Monza que le champion du monde aux quatre couronnes a tiré son épingle du jeu. Et ce, grâce à une conduite et une exécution « parfait » frisant la définition de la « perfection » selon son Team Principal Laurent Mekies.

19 secondes d’avance pour Max Verstappen sur la McLaren de Lando Norris au moment de franchir le drapeau à damier de Monza avec la première place. Avant ce Grand Prix d’Italie, personne n’aurait pu miser sur un tel pronostic tant les monoplaces de l’écurie britannique volent sur l’asphalte en cette saison 2025 de Formule 1.

«C’est une petite définition de la perfection» Et pourtant, le quadruple champion du monde en titre l’a fait grâce à un pari tactique avec la pose d’un aileron arrière très déchargé qui augmente la vitesse de pointe, mais dégrade plus rapidement les gommes. Victorieux de son premier Grand Prix depuis le 18 mai dernier à Emilie-Romagne, Verstappen a tout bonnement bluffé Laurent Mekies. « Ce qu’a fait Max aujourd’hui est incroyable. C’est une petite définition de la perfection. On pensait qu’on allait s’engager dans une course en défense contre les McLaren, et c’était parti comme ça après le départ. On s’est retrouvés à laisser passer Lando qui a dû ré-attaquer. Ce n’est jamais facile parce qu’on ne savait pas quel rythme on aurait par rapport à eux, mais il l’a passé, il s’est enfui. Il a été sous contrôle pendant toute la course, avec un rythme que l’on avait pas vu depuis bien longtemps ».