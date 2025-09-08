Il aura fallu attendre un peu moins de quatre moins pour voir Max Verstappen célébrer une victoire en Grand Prix de Formule 1. La dernière remonte à mai 2025 à Emilie-Romagne. Et une fois de plus, c’est en Italie à Monza que le champion du monde aux quatre couronnes a tiré son épingle du jeu. Et ce, grâce à une conduite et une exécution « parfait » frisant la définition de la « perfection » selon son Team Principal Laurent Mekies.
19 secondes d’avance pour Max Verstappen sur la McLaren de Lando Norris au moment de franchir le drapeau à damier de Monza avec la première place. Avant ce Grand Prix d’Italie, personne n’aurait pu miser sur un tel pronostic tant les monoplaces de l’écurie britannique volent sur l’asphalte en cette saison 2025 de Formule 1.
«C’est une petite définition de la perfection»
Et pourtant, le quadruple champion du monde en titre l’a fait grâce à un pari tactique avec la pose d’un aileron arrière très déchargé qui augmente la vitesse de pointe, mais dégrade plus rapidement les gommes. Victorieux de son premier Grand Prix depuis le 18 mai dernier à Emilie-Romagne, Verstappen a tout bonnement bluffé Laurent Mekies.
« Ce qu’a fait Max aujourd’hui est incroyable. C’est une petite définition de la perfection. On pensait qu’on allait s’engager dans une course en défense contre les McLaren, et c’était parti comme ça après le départ. On s’est retrouvés à laisser passer Lando qui a dû ré-attaquer. Ce n’est jamais facile parce qu’on ne savait pas quel rythme on aurait par rapport à eux, mais il l’a passé, il s’est enfui. Il a été sous contrôle pendant toute la course, avec un rythme que l’on avait pas vu depuis bien longtemps ».
«Une exécution parfaite de Max et de l’équipe»
Au micro de Canal+, le Team Principal de Red Bull a loué le pilote et l’homme qu’est Max Verstappen par le biais d’un discours retranscrit par Auto Hebdo. « Vraiment, c’était une exécution parfaite de Max et de l’équipe. Un grand bravo à tous les hommes et toutes les femmes à Milton Keynes qui ont travaillé pour redonner de la performance à cette voiture. Il est encore plus incroyable en dehors de la voiture que dedans. Dans la voiture on le connaît, on voit ses exploits, mais quand on le découvre, on voit la façon dont il tire l’équipe derrière lui, dont il exploite sa sensibilité technique. C’est hors du commun, surtout dans les moments difficiles. C’est quelqu’un qui est au centre du projet, qui travaille au simulateur, qui travaille jour et nuit avec son simulateur aussi (rires). C’est bien quand ça permet de débloquer des courses comme aujourd’hui ».
Le choix de Max Verstappen a été gagnant et a surpassé les attentes, laissant Lando Norris loin derrière lui, lui qui voulait aller chercher les 25 points de la victoire après un abandon aux Pays-Bas la semaine précédente…