F1 - Crash de Charles Leclerc : Le terrible règlement de comptes à la télévision !

Week-end noir pour Frédéric Vasseur. Le team principal de Ferrari a témoigné des abandons à la fois de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc en raison de deux accidents distincts. Concernant le Monégasque, le jeune Andrea Kimi Antonelli (19 ans) a mal géré une manœuvre dans un virage et a embouti la SF-25 de Leclerc. Ce qui a lui valu de sérieuses remontrances par Jacques Villeneuve.
Charles Leclerc se battait pour ramener les seuls points de Ferrari dimanche dernier sur le circuit de Zandvoort, Lewis Hamilton ayant abandonné dès le 23ème tour du Grand Prix des Pays-Bas, lorsqu’Andrea Kimi Antonelli l’a violemment percuté dans une courbe du tracé. Résultat, zéro pointé pour la Scuderia qui a vu aucune de ses monoplaces terminer le Grand Prix de reprise après la trêve estivale de Formule 1.
«Ce genre d’action se voit dans les catégories juniors, pas en F1»
Champion du monde de Formule 1 en 1997, Jacques Villeneuve est également consultant pour la team F1 de Canal+. Invité à s’exprimer par Sky TV sur l’accident provoqué par la manœuvre non maîtrisée de Kimi Antonelli face à Charles Leclerc, Villeneuve n’a pas manqué de sévèrement recadré le rookie de Mercedes. « Ce genre d’action se voit dans les catégories juniors, pas en F1. Très mauvais. Une manœuvre que l’on pourrait voir en Formule 4 ou en Formule 3, de la part d’un pilote qui n’a pas d’expérience. Ce n’est pas calculé comme il le faudrait. Quand on est en F1, on fait des erreurs si on roule trop vite à la limite. Mais ce n’était pas le cas ici. C’était juste mal calculé. Il n’aurait pas dû faire ça ».
«Quel âge avait Max ? Quel âge avait Lewis ? Ce n’est pas une bonne excuse»
Dans des propos relayés par F1only, Jacques Villeneuve a refusé de trouver en son jeune âge une circonstance atténuante pour Kimi Antonelli. Il a pour exemple pris la précocité de Max Verstappen et de Lewis Hamilton, quadruple et septuple champion du monde, pour remettre le pilote italien de 19 ans à sa place. « Peut-être que la F1 est tout simplement trop difficile pour lui. Quel âge avait Max [Verstappen] ? Quel âge avait Lewis [Hamilton] ? Ce n’est pas une bonne excuse. Regardez à quel point il était loin avant le virage. Il avait deux longueurs de retard. Sur quelle planète pensait-il que ça allait marcher ? Tout le monde sait que quand on prend la ligne intérieure, ça ne marche pas sur ce circuit. Il faut donc se placer à côté de l’autre pilote, comme Max, qui était à l’extérieur et qui a réussi de justesse. C’était donc un mauvais calcul. Il devrait être meilleur que ça en F1 ». Le message est passé.