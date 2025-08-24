Antoine Dupont change d'équipe : La folie loin de Toulouse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont permis à Antoine Dupont d'aller décrocher une médaille d'or olympique au Stade de France quelques mois seulement après une terrible désillusion avec le XV de France à la Coupe du monde en octobre 2023. Une expérience que la star du Stade toulousain se dit prête à revivre à Los Angeles en 2028.

Le temps d'un été, Antoine Dupont a changé ses habitudes. Demi de mêlée confirmé avec le XV de France dont il est le capitaine, mais également avec le Stade toulousain, la star du rugby tricolore est passé à 7. Avec la délégation française, Dupont et sa bande ont renversés les Iles Fidji, détenteurs de la médaille d'or à Tokyo 2021. En finale, et alors que les Fidjiens étaient les favoris de cette édition, les Bleus ont roulé sur leurs adversaires du jour le samedi 27 juillet 2024 (28-7) et ont décroché l'or olympique.

«C’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu» Après Paris, rendez-vous à Los Angeles en 2028 pour Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby à 7 ? Pour Le Parisien, Dupont s'est dernièrement montré ouvert à cette éventualité au vu de sa première expérience réussie l'année dernière. « Est-ce que vous pensez participer aux JO de Los Angeles en 2028 ? Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu ».