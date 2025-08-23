Marion Rousse : La rupture surprise déballée dans les médias

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour les amoureux du vélo et les adeptes du Tour de France, Marion Rousse est forcément un visage familier. Consultante pour France Télévisions lors des dernières éditions de la Grande Boucle masculine, l'ex-championne de France sur route est également la directrice du Tour de France des femmes. Mère d'un petit garçon de 4 ans avec le coureur Julian Alaphilippe, Rousse espère que leur fils ne fera pas du vélo sa muse professionnelle.

Championne de France sur route en 2012, Marion Rousse a raccroché trois ans plus tard en raison des conditions professionnelles précaires du cyclisme féminin. Son compagnon Julian Alaphilippe est pour sa part toujours en activité et reste un figure importante du paysage tricolore chez les cyclistes masculins. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Nino, qui a bouleversé la vie de la directrice du Tour de France des femmes.

«J'ai un petit garçon de 4 ans, Nino qui m'a beaucoup fait changer» « Mon rôle le plus important reste celui de maman. J'ai un petit garçon de 4 ans, Nino qui m'a beaucoup fait changer, beaucoup fait évoluer. C'est vrai qu'il y a des périodes où malheureusement je ne peux pas l'emmener avec moi. C'est vraiment la partie la plus difficile. Et je ne peux que remercier et saluer mes parents. C'est grâce à eux que je peux continuer à travailler. Je sais qu'il est élevé dans les conditions dans lesquelles je l'élève moi-même et je sais qu'il est bien ». a reconnu il y a quelques semaines Marion Rousse pendant une étape du Tour de France des femmes.