F1 - Verstappen : Le coup de tonnerre qui a tout changé !

Il y a quelques semaines maintenant, un énorme coup de tonnerre a retenti chez Red Bull. L’écurie autrichienne a en effet annoncé le départ de son Team Principal historique Christian Horner, pour le remplacer par Laurent Mekies. Et l’arrivée de ce dernier a visiblement tout changé pour Max Verstappen cette saison.

En difficulté il y a quelques mois, Red Bull a pris une décision radicale en juillet dernier. L’écurie autrichienne a en effet démis Christian Horner de ses fonctions de Team Principal. Le Britannique a dans la foulée été remplacé par Laurent Mekies, qui officiait alors chez l’équipe sœur Racing Bulls. Et visiblement, l’arrivée du Français a changé de nombreuses choses pour chez Red Bull. Ces modifications ont d’ailleurs conduit Max Verstappen à s’imposer au Grand Prix de Monza ce dimanche, sa première victoire depuis mai dernier.

«La préparation d'un week-end est désormais différente» « Ce qui a changé, c'est que la préparation d'un week-end est désormais différente. Laurent est un excellent ingénieur, donc désormais, l'idée est plutôt de prendre ce que la simulation nous montre, mais de le combiner avec l'expérience de Max et de nos ingénieurs. C'est comme ça que nous voulons obtenir une voiture plus prévisible et plus facile à piloter. C'est le résultat de cette démarche. En gros, c'est le même produit qu'avant, mais quelques améliorations ont été apportées et elles fonctionnent. Mais 20 secondes d'avance sur McLaren, je ne l'aurais pas prédit » a expliqué Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com.