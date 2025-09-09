F1 - Verstappen : C’est terminé chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur à Monza, Max Verstappen a retrouvé le goût de la victoire grâce à un choix aérodynamique radical. Cependant, du côté de chez Red Bull, on refuse de céder à l'euphorie puisque Helmut Marko l'assure : « Le Championnat du monde est terminé ». Cela n'empêchera toutefois pas le quadruple champion du monde de briguer quelques victoires d'ici la fin de la saison.

Cela faisait huit courses que Max Verstappen courrait derrière une victoire. Bien que pour la majeure partie des pilotes il s'agisse d'un délai acceptable, pour le Néerlandais c'est une éternité. Mais le quadruple champion du monde a renoué avec la victoire ce dimanche à Monza un peu moins de quatre mois après son dernier succès, déjà en Italie puisqu'il s'était imposé à Imola. Une victoire tout en contrôle qui démontre les progrès de Red Bull depuis l'arrivée de Laurent Mekies à la tête de l'équipe. Cependant, au sein de l'équipe autrichienne, on reste très lucide sur la course au titre. A huit courses de la fin de la saison, Max Verstappen possède 94 points de retard sur le leader du championnat du monde Oscar Piastri. Autrement dit, même si cela va mieux chez Red Bull, Helmut Marko assure que pour le titre mondial, c'est déjà terminé.

«Le Championnat du monde est terminé» « Le Championnat du monde est terminé. Mais quelques victoires seraient encore bienvenues. Je pense qu’avec la vitesse dont nous avons fait preuve à Monza, nous devrions être parmi les premiers sur presque tous les circuits – espérons-le, par nos propres moyens. Cela fonctionne car toute l’équipe travaille ensemble de manière optimale, les pilotes sont également impliqués dans les réglages, et nous pouvons désormais exploiter pleinement le potentiel », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de se réjouir de la nomination de Laurent Mekies : « Compte tenu de la complexité de la Formule 1, un ingénieur à la tête de l’écurie est probablement la meilleure solution. Tout est alors davantage structuré d’un point de vue technique ».