F1 : Coup de théâtre, il confirme le retour de Lewis Hamilton !

Loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert retentissant, Lewis Hamilton vit une première saison délicate chez Ferrari. Toutefois, pour son premier week-end à Monza en tant que pilote de la Scuderia, le septuple champion du monde a retrouvé le sourire. Martin Brundle se réjouit d'ailleurs du retour au premier plan de Lewis Hamilton.

Arrivé en grande pompe chez Ferrari, Lewis Hamilton peine toutefois à justifier l'enthousiasme suscité par son transfert présenté comme le plus important de l'histoire de la F1. Néanmoins, dimanche à Monza le septuple champion du monde a retrouvé le sourire grâce à une belle performance. Parti 10e sur la grille de départ après avoir reçu une pénalité de 5 places, le Britannique a réalisé une très belle course pour sa première à Monza en tant que pilote Ferrari. Lewis Hamilton est effectivement remonté à la sixième place, juste derrière George Russell et pas très loin non plus de son coéquipier Charles Leclerc. De quoi faire dire à Martin Brundle que Lewis Hamilton est bien de retour !

Lewis Hamilton répond enfin présent ! « Lewis Hamilton a écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour excès de vitesse à Zandvoort, ce qui était franchement justifié, et il allait donc partir en 10e position. Mais une fois de plus, comme il l'avait fait à Silverstone et lors d'autres courses, il a remonté le peloton, et nous avons pu voir Lewis piloter comme nous nous en souvenons des années précédentes. Dans l'ensemble, il semblait plus à l'aise dans sa voiture et semblait avoir changé d'état d'esprit, préférant tirer le meilleur parti de ce qu'il avait plutôt que d'être frustré de ne pas disposer d'une voiture capable de gagner la course. Il a probablement aussi accepté la vitesse de Charles Leclerc. C'était agréable de voir Lewis plus heureux », se réjouit l'ancien pilote dans sa chronique pour Sky Sports.