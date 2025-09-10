F1 - Red Bull : La relation qui fait vibrer Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a enfin mis un terme à une période de presque quatre mois de disette. Le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix de Monza ce dimanche, sa première victoire depuis mai dernier (à Imola). Lando Norris et Oscar Piastri n’ont rien vraiment pu faire pour gêner le pilote de 27 ans, qui ne semble rien vouloir lâcher dans la course au titre. Max Verstappen a d’ailleurs fait savoir que sa relation avec Laurent Mekies chez Red Bull avait été la clé de son succès sur la piste italienne.

«Nous avons franchi une nouvelle étape» « Jusqu’à récemment, nous faisions des changements de réglages extrêmes, un peu au hasard, ce qui montrait que nous ne maîtrisions pas la situation. Avec Laurent, qui a un vrai bagage d’ingénieur, il pose les bonnes questions, de bon sens. Cela aide énormément. À Zandvoort, nous avons déjà pris une direction qui semblait fonctionner, et ici nous avons franchi une nouvelle étape. Je l’ai ressenti au volant » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.