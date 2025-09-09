F1 - Ferrari : Lewis Hamilton confirme le malaise !

Pierrick Levallet

En signant chez Ferrari, Lewis Hamilton pensait très certainement vivre une première saison plus radieuse. Le pilote de 40 ans espérait pouvoir relancer sa carrière après avoir vécu un calvaire chez Mercedes ces dernières années. Mais finalement, rien ne se passe véritablement comme prévu pour le septuple champion du monde, qui pointe à la 6e place du classement général de la F1. Lewis Hamilton a d’ailleurs confirmé le malaise au volant de sa voiture à l’issue du Grand Prix de Monza ce dimanche.

Lewis Hamilton «pas totalement à l'aise» dans sa Ferrari « Je pense que ce week-end a beaucoup renforcé ma confiance avec la voiture. Ce n'est certainement pas encore à 100% confortable pour moi. Au final, c'est un style de conduite [qui m'est] un peu étranger avec une voiture avec laquelle je ne suis pas totalement à l'aise, mais dans l'ensemble, je pense que notre performance a été assez correcte » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com.