F1 : C’est terminé pour Lewis Hamilton, l’annonce de Ferrari !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton n’y arrive pas au volant de sa monoplace. Le septuple champion du monde avait même tenu des propos inquiétants avant la trêve estivale. Le Britannique a néanmoins livré une belle course ce dimanche lors du Grand Prix de Monza. Ferrari a donc fait savoir que le calvaire du pilote de 40 ans était bien terminé.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n’est pas aussi radieuse qu’escompté. Le Britannique peine à vraiment prendre en main sa nouvelle monoplace. Le pilote de 40 ans ne pointe donc qu’à la sixième place du classement général de la F1. Le septuple champion du monde s’est d’ailleurs contenté d’une modeste sixième position au Grand Prix de Monza ce dimanche. Ferrari estime toutefois que Lewis Hamilton a livré une plutôt belle course, indiquant au passage que son calvaire était terminé.

«Il est maintenant de retour dans le rythme» « Il a rebondi. C’était une très bonne course, et je suis très heureux pour lui, car il a connu des difficultés en juillet et il est maintenant de retour dans le rythme. Il a fait un bon week-end, il était de bonne humeur, il a adopté une bonne approche, et je pense que cela va l’aider » a confié Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto.