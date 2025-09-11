F1 - Gasly : «Plus d’excuse», le coup de pression d’Alpine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à l’AFP, Flavio Briatore s’est réjoui de la prolongation de Pierre Gasly, mais a également évoqué les ambitions d’Alpine la saison prochaine. Le conseiller exécutif de la marque estime que l’écurie sera compétitive en 2026 et capable de se battre pour des podiums, alors que le moteur ne sera plus une excuse désormais.

« La prolongation de Pierre Gasly était fondamentale pour l’équipe donc on est très content. » Auprès de l’AFP, Flavio Briatore a souligné l’importance de la prolongation de Pierre Gasly pour Alpine, lui qui est désormais sous contrat jusqu’en 2028. Un pilote qu’il considère comme « un des meilleurs », mais qui doit maintenant avoir la voiture pour le montrer.

« On n'aura plus d'excuse comme maintenant avec le moteur » « Honnêtement, on pensait être beaucoup mieux cette année. Le moteur qu'on a, vraiment c'est un grand handicap. Surtout maintenant que les 20 voitures se tiennent en une seconde. Avec deux dixièmes de moins, tu peux te retrouver de la 6e à la 17e place », a regretté Flavio Briatore. « Alpine n'a pas la capacité pour développer la voiture 2025 et faire la nouvelle voiture pour 2026. À un moment donné, il faut faire des choix. »