F1 - Gasly : «Plus d’excuse», le coup de pression d’Alpine !

Dans un entretien accordé à l’AFP, Flavio Briatore s’est réjoui de la prolongation de Pierre Gasly, mais a également évoqué les ambitions d’Alpine la saison prochaine. Le conseiller exécutif de la marque estime que l’écurie sera compétitive en 2026 et capable de se battre pour des podiums, alors que le moteur ne sera plus une excuse désormais.
« La prolongation de Pierre Gasly était fondamentale pour l’équipe donc on est très content. » Auprès de l’AFP, Flavio Briatore a souligné l’importance de la prolongation de Pierre Gasly pour Alpine, lui qui est désormais sous contrat jusqu’en 2028. Un pilote qu’il considère comme « un des meilleurs », mais qui doit maintenant avoir la voiture pour le montrer.
« On n'aura plus d'excuse comme maintenant avec le moteur »
« Honnêtement, on pensait être beaucoup mieux cette année. Le moteur qu'on a, vraiment c'est un grand handicap. Surtout maintenant que les 20 voitures se tiennent en une seconde. Avec deux dixièmes de moins, tu peux te retrouver de la 6e à la 17e place », a regretté Flavio Briatore. « Alpine n'a pas la capacité pour développer la voiture 2025 et faire la nouvelle voiture pour 2026. À un moment donné, il faut faire des choix. »
« Je vous garantis que l'année prochaine on va être là »
L’année prochaine, alors qu’Alpine aura un moteur Mercedes, la donne sera donc différente : « En 2026, on aura une motorisation comme les autres, ça sera peut-être mieux, ou pas, mais on n'aura plus d'excuse comme maintenant avec le moteur. Les finances sont là avec le soutien de Renault et de nos sponsors. La soufflerie et les ingénieurs travaillent bien. On a tout pour le faire et on doit le faire. » Flavio Briatore estime que l’écurie « peut faire des podiums l'an prochain. On a le potentiel pour être dans le Top 6 et même dans le Top 4 si tout se passe bien. Je ne suis pas revenu pour faire le touriste. (...) François Provost veut une équipe compétitive et je vous garantis que l'année prochaine on va être là. Ça veut dire faire des podiums, être dans les 6-7 premiers. De la partie commerciale à la partie technique, tout le monde est très motivé. »