F1 : Validé par Verstappen, jackpot annoncé pour le nouveau crack français !

Alors qu’il réalisait déjà une très bonne première saison en Formule 1, Isack Hadjar s’est particulièrement distingué en décrochant la troisième place lors du Grand Prix des Pays-Bas. Un premier podium qui devrait attirer de nombreux nouveaux partenaires selon Guillaume Le Goff, son agent, qui estime que son profil est « de l’or en barre » pour des marques.
Une semaine après avoir obtenu son premier podium en Formule 1 à Zandvoort, Isack Hadjar a de nouveau brillé le week-end dernier lors du Grand Prix d’Italie. Alors qu’il partait des stands, le Français a réussi à réussi a terminé à la 10e place à Monza. « Il a fait un travail incroyable en Hollande. Et je pense qu'il est très concentré sur son boulot », a salué Max Verstappen. « S'ils pensent qu'il est prêt - parce que je ne suis pas impliqué dans les retours que les ingénieurs font à la direction de Red Bull sur sa manière d'être dans l'équipe -, alors je suis sûr que l'équipe prendra une décision. Chacun est un peu différent, mais je l'aime bien, Isack ! »
« Sa notoriété va forcément exploser dans les semaines qui arrivent »
Son premier podium en F1 a donné une nouvelle exposition à Isack Hadjar, qui pourrait bien lui offrir de nouveaux partenariats. « Toute la couverture médiatique autour de ce résultat est un ''game changer'' pour nous », a confié Guillaume Le Goff à L’Équipe, qui gère la recherche de partenariats pour le Français via son agence The Grid. « Sa notoriété va forcément exploser dans les semaines qui arrivent, ce qui en fera un personnage intéressant pour les directeurs marketing. Démarcher quelqu'un qui connaît notre pilote parce qu'il en a entendu parler à la télé ou dans la presse, ça change évidemment tout. »
« Il est très populaire sur TikTok, c'est de l'or en barre pour des marques »
En sens, Isack Hadjar a également annoncé en juillet dernier avoir confié son image à l’agence 22 Ventures, qui gère également celles de Lamine Yamal et Kylian Mbappé notamment. « Isack a un profil à part. Il est très populaire sur TikTok, c'est de l'or en barre pour des marques qui veulent parler à la génération Z, à une clientèle plus jeune, avec des centres d'intérêt différents. On a déjà beaucoup de discussions avec des boîtes de cosmétique, de casques audio, du monde de la tech », a ajouté Guillaume Le Goff.