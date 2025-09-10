F1 : Validé par Verstappen, jackpot annoncé pour le nouveau crack français !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il réalisait déjà une très bonne première saison en Formule 1, Isack Hadjar s’est particulièrement distingué en décrochant la troisième place lors du Grand Prix des Pays-Bas. Un premier podium qui devrait attirer de nombreux nouveaux partenaires selon Guillaume Le Goff, son agent, qui estime que son profil est « de l’or en barre » pour des marques.

Une semaine après avoir obtenu son premier podium en Formule 1 à Zandvoort, Isack Hadjar a de nouveau brillé le week-end dernier lors du Grand Prix d’Italie. Alors qu’il partait des stands, le Français a réussi à réussi a terminé à la 10e place à Monza. « Il a fait un travail incroyable en Hollande. Et je pense qu'il est très concentré sur son boulot », a salué Max Verstappen. « S'ils pensent qu'il est prêt - parce que je ne suis pas impliqué dans les retours que les ingénieurs font à la direction de Red Bull sur sa manière d'être dans l'équipe -, alors je suis sûr que l'équipe prendra une décision. Chacun est un peu différent, mais je l'aime bien, Isack ! »

« Sa notoriété va forcément exploser dans les semaines qui arrivent » Son premier podium en F1 a donné une nouvelle exposition à Isack Hadjar, qui pourrait bien lui offrir de nouveaux partenariats. « Toute la couverture médiatique autour de ce résultat est un ''game changer'' pour nous », a confié Guillaume Le Goff à L’Équipe, qui gère la recherche de partenariats pour le Français via son agence The Grid. « Sa notoriété va forcément exploser dans les semaines qui arrivent, ce qui en fera un personnage intéressant pour les directeurs marketing. Démarcher quelqu'un qui connaît notre pilote parce qu'il en a entendu parler à la télé ou dans la presse, ça change évidemment tout. »