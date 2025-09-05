F1 : Un nouveau pilote chez Red Bull, Max Verstappen valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur d'une saison durant laquelle il n'a jamais semblé être en mesure de remporter le titre, Max Verstappen se tourne déjà vers 2026. Avec un nouveau coéquipier ? C'est loin d'être impossible compte tenu de la montée en puissance d'Isack Hadjar chez Racing Bulls. D'ailleurs, le quadruple champion du monde adoube déjà le jeune pilote français.

Ce sera forcément l'un des enjeux de cette fin de saison derrière la course au titre entre les deux pilotes McLaren : Isack Hadjar sera-t-il le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine ? La question a le mérite d'être posée puisque le rookie français impressionne le paddock pour sa première saison en F1. Et tout a été même décuplé depuis dimanche puisque Isack Hadjar a décroché le premier podium de sa carrière après seulement 14 départs. Comme un certain Alain Prost, auquel il est d'ailleurs comparé. Par conséquent, le pilote Racing Bulls est pressenti pour remplacer Yuki Tsunoda chez Red Bull la saison prochaine. Et l'idée ne semble pas déplaire à Max Verstappen.

Verstappen s'enflamme pour Hadjar « Il a fait un travail incroyable en Hollande. Et je pense qu'il est très concentré sur son boulot. Il s'amuse un peu aussi, il trouve du temps pour en profiter, et c'est très important quand on est débutant. Il sait vivre. Il se sent bien dans l'équipe où il est (Racing Bulls) ; ils le soutiennent vraiment bien, il se sent chez lui, et c'est exactement ce qu'il faut quand on débute », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.