F1 : Alpine annonce une surprise avec Gasly en 2026 ?

Alexis Brunet

Alors qu’Alpine avait décidé de miser sur Pierre Gasly et Jack Doohan cette saison, ce dernier s’est fait remplacer après seulement six grands prix par Franco Colapinto. Un changement pour le moment décevant car le pilote argentin n’a pas encore réussi à se montrer à son avantage. Toutefois, Flavio Briatore envisage clairement de le garder pour la saison 2026.

La saison 2025 d’Alpine est déjà à oublier. C’est en tout cas l’aveu de son patron Flavio Briatore. Ce dernier a affirmé à l’AFP que son écurie avait décidé de concentrer ses efforts sur la voiture de 2026, car il fallait faire des choix. « Honnêtement, on pensait être beaucoup mieux cette année. Le moteur qu'on a, vraiment c'est un grand handicap. Surtout maintenant que les 20 voitures se tiennent en une seconde. Avec deux dixièmes de moins, tu peux te retrouver de la 6e à la 17e place. Alpine n'a pas la capacité pour développer la voiture 2025 et faire la nouvelle voiture pour 2026. À un moment donné, il faut faire des choix. »

« On n'aura plus d’excuse » Avec ces déclarations, Flavio Briatore sera forcément attendu au tournant. Le patron d’Alpine ne se cache pas, son écurie a des moyens et il espère pouvoir accrocher quelques podiums, voire même une quatrième place. « En 2026, on aura une motorisation comme les autres, ça sera peut-être mieux, ou pas, mais on n'aura plus d'excuse comme maintenant avec le moteur. Les finances sont là avec le soutien de Renault et de nos sponsors. La soufflerie et les ingénieurs travaillent bien. On a tout pour le faire et on doit le faire. On peut faire des podiums l'an prochain. On a le potentiel pour être dans le Top 6 et même dans le Top 4 si tout se passe bien. »