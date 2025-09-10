F1 : Alpine signe «un des meilleurs pilotes», la grande annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le week-end dernier en marge du Grand Prix d’Italie, Alpine a annoncé la prolongation de Pierre Gasly, désormais sous contrat jusqu’en 2028, lui qui était arrivé en 2022. Une signature « fondamentale » pour Flavio Briatore, qui considère le Français comme un des meilleurs pilotes du paddock et à qui il veut donner une voiture compétitive l’année prochaine.

Arrivé en 2022, Pierre Gasly a décidé de s’inscrire dans la durée avec Alpine, malgré les difficultés de l’équipe ces dernières saisons. Le week-end dernier à Monza, les deux parties ont officialisé la prolongation de leur collaboration au moins jusqu’en 2028. « Je suis ravi de m'engager à long terme avec Alpine. En tant que Français, je suis particulièrement fier de piloter pour un constructeur automobile français. (...) Je souhaite rester ici dans les années à venir et atteindre notre objectif commun : remporter des courses et des championnats du monde. Nous sommes tous dans le même bateau et j'ai hâte de poursuivre cette histoire exceptionnelle », a réagi le Français après sa signature.

« La prolongation de Pierre Gasly était fondamentale pour l'équipe » Une prolongation essentielle pour Alpine, comme l’a confié Flavio Briatore auprès de l’AFP : « La prolongation de Pierre Gasly était fondamentale pour l'équipe donc on est très content. C'est un des meilleurs pilotes et un des piliers du projet. Il fait partie de la famille et veut gagner avec nous. »