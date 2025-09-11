Verstappen - Alonso : La bagarre qui va mettre le feu en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison 2026 s'annonce particulièrement indécise, Max Verstappen s'est prononcé sur ses attentes et sa volonté d'aller chercher un cinquième titre mondial. Mais pour cela, il espère une belle bataille avec Fernando Alonso ce qui n'est jamais arrivé entre les deux pilotes qui ne se sont jamais bagarrés l'un contre l'autre pour un sacre.

Bien que la saison 2025 ne soit pas encore terminée, la plupart des équipes sont déjà tournées vers la saison prochaine. Et pour cause, le titre est déjà promis à l'une des deux McLaren puisqu'Oscar Piastri et Lando Norris sont intouchables au classement des pilotes, et surtout, 2026 offre une révolution sur le plan du règlement technique qui pousse de nombreuses écuries a déjà préparer ce virage majeur, quitte à abandonner le développement de la monoplace de 2025. Dans cette optique, il est impossible de dégager une hiérarchie pour la saison prochaine, mais Max Verstappen espère bien être en course pour un cinquième titre mondial qu'il rêve de disputer à Fernando Alonso, dont l'Aston Martin sera l'une des curiosités de 2026.

Verstappen rêve d'une bagarre avec Alonso « En ce sens, je suppose c'est comme Fernando Alonso. Il n'a pas une voiture capable de remporter le championnat, mais il n'abandonne jamais. C'est un battant, et c'est quelque chose que j'admire chez lui. Il a 44 ans et il reste très motivé, très passionné par ce qu'il fait. Il continue avec la même passion même lorsque les choses ne vont pas bien. Et cela, pour moi, montre qu'il est un vrai battant. J'espère pouvoir faire de même pendant longtemps. Toujours en vouloir plus, toujours essayer de donner le meilleur de soi-même », estime le pilote Red Bull dans une interview accordée à Mundo Deportivo.