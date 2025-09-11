Verstappen, la fin annoncée : Il retourne sa veste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur lors du Grand Prix d’Italie le week-end dernier, Max Verstappen a une nouvelle fois prouvé qu’il ne fallait jamais l’oublier. Néanmoins, le Néerlandais semble trop juste pour conserver son titre mondial face aux deux pilotes McLaren. Charles Leclerc, qui avait annoncé en 2023 qu’il faudrait attendre au moins 2026 pour pouvoir vaincre « Super Max », a confessé son erreur.

Dimanche dernier, Max Verstappen a conquis sa troisième victoire de la saison à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Auteur d’une superbe performance, le quadruple champion du monde dispose néanmoins de trop de retard sur les deux pilotes McLaren pour pouvoir jouer le titre cette année. En 2023, Charles Leclerc avait de son côté, annoncé qu’il faudrait attendre trois ans pour qu’une écurie ou qu’un pilote puisse faire de l’ombre au Néerlandais. S’étant trompé, le Monégasque a reconnu son erreur.

« McLaren nous a tous prouvé que nous avions tort » « Eh bien, j’avais clairement tort, et c’est pourquoi je n’utiliserai probablement plus le mot impossible. McLaren nous a tous prouvé que nous avions tort. Je pense qu’ils ont été la grande surprise de cette année. Nous pensions tous que, comme c’était la dernière année de ces règlements de Formule 1, tout le monde serait plus proche, ce qui a été le cas pour Red Bull, Mercedes et nous-mêmes », a ainsi confié Charles Leclerc dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.