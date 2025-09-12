F1 - Transfert : Verstappen chez Ferrari, l'annonce qui va faire halluciner Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le transfert du siècle, le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari laisse pour le moment un goût d'inachevé puisque le septuple champion du monde est loin de répondre aux attentes. Une situation commentée par l'ancien coéquipier de Michael Schumacher dans l'équipe italienne, Eddie Irvine. Et ce dernier rêve de voir Max Verstappen débarquer chez Ferrari.

Compte tenu des attentes suscitées par son arrivée chez Ferrari, Lewis Hamilton déçoit. Le septuple champion du monde court toujours après son premier podium en course. Mais cela tarde à venir, et la patience n'est pas la première vertu au sein de la Scuderia. Coéquipier de Michael Schumacher entre 1996 et 1999, Eddie Irvine est bien placé pour témoigner de la difficulté de s'imposer chez Ferrari, même pour la trempe d'un champion tel que Schumi. Par conséquent, il réclame du temps pour Lewis Hamilton tout en affichant sa volonté de voir Max Verstappen venir le concurrence.

Irvine analyse les débuts d'Hamilton chez Ferrari « Le problème avec Lewis, c'est qu'il est arrivé un peu trop vieux. Mais il a remporté sept championnats du monde, donc il y a toujours un prix à payer. C'est très difficile pour Ferrari, car ils sont seuls en Italie. Les équipes britanniques sont toutes entourées d'autres équipes, et il y a un échange mutuel. C'est très différent, c'est plus difficile d'être seul à Maranello. C'est tout. C'est toujours plus difficile pour Ferrari. Ils ont l'image, ils ont l'histoire, ils ont tout, sauf qu'ils n'ont pas cette pollinisation croisée, et c'est vraiment difficile. À mon époque, Michael est arrivé, il était considéré comme le pilote le plus rapide, et de loin. Grâce à cela, Rory Byrne est arrivé, Ross [Brawn] est arrivé, et toute l'équipe a été construite autour du fait que Michael était d'un autre monde. Un peu comme Verstappen aujourd'hui, qui, s'il partait ailleurs, pourrait emmener beaucoup de monde avec lui. Sans tout le système en place, tout le monde est au même niveau. C'est difficile, la Formule 1 est difficile », confie-t-il dans des propos accordés à Sky Sports, avant de poursuivre.