F1 - Hamilton : Le coup légendaire qui va dégoûter Verstappen !

Avec sa victoire lors du Grand Prix de Monza, Max Verstappen a peut-être relancé la course au titre. Le Néerlandais dispose d’une Red Bull bien plus performante qu’avant la pause estivale. Le pilote de 27 ans doit toutefois faire face à Oscar Piastri, qui entend battre un record de régularité de Lewis Hamilton pour prendre son premier titre de champion du monde.

Dimanche dernier, Max Verstappen a renoué avec le succès. Presque quatre mois après sa dernière victoire (à Imola en mai dernier), le Néerlandais s’est imposé lors du Grand Prix de Monza. La monoplace du pilote de Red Bull a semblé bien plus performante qu’avant la pause estivale. Le quadruple champion du monde a ainsi possiblement relancé la course au titre. Max Verstappen avait d’ailleurs fait savoir qu’il entendait se battre jusqu’au bout pour retenir sa couronne.

«Revenir dans la course au titre ? On va essayer» « Le rythme était bon, j’ai juste dû me positionner, le rythme était toujours présent et assez rapidement, j’ai repris la tête de la course. Revenir dans la course au titre ? On va essayer, étape par étape, course par course, mais c’était un excellent week-end pour nous » a confié le pilote de Red Bull, à la lutte avec Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1.