F1 - Hamilton : Le coup légendaire qui va dégoûter Verstappen !

Avec sa victoire lors du Grand Prix de Monza, Max Verstappen a peut-être relancé la course au titre. Le Néerlandais dispose d’une Red Bull bien plus performante qu’avant la pause estivale. Le pilote de 27 ans doit toutefois faire face à Oscar Piastri, qui entend battre un record de régularité de Lewis Hamilton pour prendre son premier titre de champion du monde.
Dimanche dernier, Max Verstappen a renoué avec le succès. Presque quatre mois après sa dernière victoire (à Imola en mai dernier), le Néerlandais s’est imposé lors du Grand Prix de Monza. La monoplace du pilote de Red Bull a semblé bien plus performante qu’avant la pause estivale. Le quadruple champion du monde a ainsi possiblement relancé la course au titre. Max Verstappen avait d’ailleurs fait savoir qu’il entendait se battre jusqu’au bout pour retenir sa couronne.
«Revenir dans la course au titre ? On va essayer»
« Le rythme était bon, j’ai juste dû me positionner, le rythme était toujours présent et assez rapidement, j’ai repris la tête de la course. Revenir dans la course au titre ? On va essayer, étape par étape, course par course, mais c’était un excellent week-end pour nous » a confié le pilote de Red Bull, à la lutte avec Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1.
La régularité légendaire de Piastri aura raison de Verstappen ?
Mais comme le rapporte F1i, Oscar Piastri va miser sur un atout majeur pour battre Max Verstappen dans la course au titre : sa régularité. L’Australien est sur une série de 44 Grands Prix consécutifs terminés. Le pilote de 24 ans se rapproche du record absolu, détenu par Lewis Hamilton (48). Si tout se passe bien, Oscar Piastri pourrait l’égaler au Mexique et le surpasser au Brésil. Dans une discipline telle que la F1 où les abandons sont monnaie courante, une telle régularité sera assurément un avantage conséquent face à Max Verstappen. À suivre...