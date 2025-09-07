F1 - Red Bull : Le coup de pression de Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a enfin goûter à nouveau à une victoire en F1 ! Ce dimanche, le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix de Monza. Le quadruple champion du monde a su résister aux offensives de Lando Norris et Oscar Piastri pour remporter sa première course depuis le 18 mai (Grand Prix d’Emilie-Romagne). Le pilote de Red Bull en a d’ailleurs profité pour mettre un coup de pression à ses deux rivaux de McLaren dans la bataille pour le titre.

«Une exécution fantastique de la part de tout le monde» « C’était une belle journée pour nous. Le premier tour a été un peu malchanceux mais après ça, la voiture volait. C’était très plaisant, j’ai pu gérer le rythme tout au long du premier relais. On s’est arrêtés au bon moment et l’on peut attaquer un peu plus en pneus durs à la fin. Une exécution fantastique de la part de tout le monde dans l’équipe, et un week-end vraiment plaisant » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.